Киев, 3 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко выразил надежду, что после 26 декабря у него не будет причин продлевать в ряде областей страны военное положение. Об этом украинский лидер написал 3 декабря в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам Порошенко, военное положение является «превентивной мерой», направленной на укрепление обороноспособности Украины для защиты от «вражеского удара».

«Надеюсь, мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что в рамках военного положения на Украине начнутся масштабные сборы резервистов.

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