Дамаск, 3 декабря, 2018, 11:50 — ИА Регнум. По информации представителя операции ВС США «Непоколебимая решимость» в долине Евфрата в Сирии находится примерно полторы-две тысячи террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме этого, полковник армии США Шон Райан отметил, что оценка численности террористов приблизительная. Об этом сообщает американское издание Task and Purpose.

Владимир Соловьев. Привычная поза. 1967

Количество террористов в долине Евфрата практически не изменилось с 2017 года, тогда Пентагон также оценивал их количество примерно в две тысячи. Возникает вопрос. Почему нет значимых успехов в борьбе с терроризмом в Сирии? Почему при таком высоком уровне технической оснащенности и численном преимуществе сил коалиции во главе с США количество террористов год от года остается прежним?

По мнению американских военных, основная причина в том, что данная местность трудна для боевых действий: террористы широко используют подземные коммуникации. Это целые сети подземных туннелей, с помощью которых боевики выходят на позиции и покидают их, по туннелям идет снабжение боеприпасами и продовольствием, в туннелях находятся места отдыха и госпитали.

Минобороны США также считает, что террористы регулярно пополняют свои ряды. Председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в октябре этого года заявил, что новые последователи ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибывают в долину Евфрата в основном через турецкую границу, примерно по 100 боевиков в месяц.

По мнению российских экспертов и официальных лиц, наличие террористов необходимо США для легитимизации своей агрессии против суверенного государства, своего военного присутствия на территории Сирии. Поэтому так называемая «борьба с террором» идет ни шатко, ни валко.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.