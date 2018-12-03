Дамаск, 3 декабря, 2018, 11:38 — ИА Регнум. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, сирийские военные все еще продолжают свои тренировки с системой ПВО С-300. Ресурс ссылается на свои источники в Сирийской арабской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Издание сообщает, что сирийские специалисты ПВО уже близки к завершению подготовки. На данной стадии обучения российские советники добиваются усовершенствования их навыков в использовании ЗРК С-300.

Комплексы С-300 были доставлены в Сирийскую Арабскую Республику Российской Федерацией 1 октября. С момента своего прибытия сирийские военные создали стартовые позиции у города Масьяф, который расположен у границы провинций Хама и Тартус.

Израильские источники отмечали, что в полутора километрах от этих стартовых позиций находятся позиции российского комплекса С-400. Они также обращали внимание на тот факт, что неизвестно, кто контролирует в настоящее время и будет контролировать в дальнейшем сирийские ЗРК С-300.

Ранее сообщалось, что для освоения сирийскими офицерами системы С-300 понадобится около трех месяцев.