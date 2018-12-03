Курган, 3 декабря, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В Курганской области стало больше выявляться преступлений коррупционной направленности. Отмечаются значительные успехи по выявлению взяточничества среди лиц, занимающих серьёзные посты в органах государственной, исполнительной власти и местного самоуправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

За 10 месяцев 2018 года выявлено 323 преступления коррупционной направленности, что на 15,4% более, чем в 2017 году (280 преступлений).

Зарегистрировано 136 фактов взяточничества, 149 хищений с использованием служебного положения, пять злоупотреблений должностными полномочиями, 16 коммерческих подкупов, восемь служебных подлогов.

Среди громких обвинений 2018 года — уголовные дела бывших вице-губернаторов Курганской области Романа Ванюкова и Сергея Чебыкина. Также в суде рассматривается дело бывшего руководителя УФНС по региону.