Ереван, 3 декабря, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Генпрокуратура Армении обратилась в парламент республики для получения санкции на возбуждение уголовного дела против бывшего министра охраны природы, депутата оппозиционной Республиканской партии Арама Арутюняна. Его подозревают в получении взятки на сумму в $14 млн, сообщает АМИ «Новости Армения».

Photolure Aрама Арутюняна

Читайте также: Пашинян сообщил о самой крупной взятке в истории Армении

Отмечается, что бывший чиновник подозревается в том, что в 2008 году за взятку способствовал предоставлению лицензии на геологоразведку и эксплуатацию десяти месторождений цветных металлов в четырех областях республики. В ведомстве отметили, что экс-министр, по предварительным данным, получил $6 млн наличными, а еще восемь — на счет в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике открыта новая страница борьбы с коррупцией и одновременно закрыта страница политзаключенных и репрессий по политическим мотивам.