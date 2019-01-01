Москва, 1 января, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о заморозке ставок налогов и страховых взносов для участников территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Таким образом, существующие сегодня условия для ведения бизнеса в зоне ТОР, в частности, ставки налогов и страховых взносов, будут неизменными в течение 10 лет. Другими словами, в законе теперь закреплена так называемая «дедушкина оговорка», что ранее поручил президент РФ Владимир Путин.

Изначально предполагалось, что закон вступит в силу с момента подписания президентом и опубликования, однако затем срок его вступления в силу перенесли на 1 января 2019 года. Таким образом, некоторые повышения налогов все же коснутся резидентов ТОР. Например, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для них составит 20%, так как с 1 января 2019 года она выросла.