Москва, 1 января, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который направлен на то, чтобы разрешить субъектам РФ не устанавливать льготную ставку налога на прибыль, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Ранее размер минимальный льготной ставки был ограничен 13,5%. Такие нормы продолжат действовать до 2022 года, однако теперь каждый регион получи право отменить льготу и повысить ставку налога.

Такие нововведения стали необходимыми в связи с отказом от консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). В Минфине опасались возможных рисков от такого нововведения — например, в бюджеты субъектов могли бы сократиться размеры поступлений. Поэтому правительство предложило регионом воспользоваться правом повышать ставку налога на прибыль организаций по своему усмотрению.