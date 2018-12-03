Краснодар, 3 декабря, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Международном аэропорту Краснодара задержано три рейса, один отменен, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

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Так, рейс из Краснодара в московское Шереметьево на 09:50 задержан до 14:50, рейс в Шереметьево на 11:20 перенесен на 15:00, в московский аэропорт Домодедово с 11:25 перенесен на 14:20. Рейс до Тбилиси (Грузия) на 13:40 отменен. Все остальные рейса отправятся по расписанию.

По данным местных СМИ, задержка рейсов связана с сильным туманом в районе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в аэропортах Москвы и в подмосковном городе Жуковский было отменено или задержано 22 авиарейса.

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