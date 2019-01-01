Москва, 1 января, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Закон о праве регионов финансировать дефицит своих бюджетов за счет доходов от реализации драгоценных металлов и камней вступил в силу 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

Речь идет о тех драгметаллах, которые входят в состав госфонда субъекта РФ. Сегодня такой фонд есть только в Якутии, поэтому по большому счету, воспользоваться новыми правилами сможет только этот регион.

Таким образом, средства, которые регион получает от продажи драгметаллов, можно будет зачислять в бюджет региона и таким образом покрывать его дефицит. Новый механизм будет работать по аналогии с зачислением средств, которые регион получает от продажи акций.

Кроме того, регионы также смогут превышать ограничения по предельному размеру дефицита бюджета, если одним из источников его финансирования будет доход от реализации государственных запасов драгметаллов и камней.