Пекин, 2 февраля, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Железнодорожная полиция Китая арестовала более 1100 спекулянтов билетами в январе в рамках специальной кампании по борьбе с преступным поведением, сообщили 1 февраля в Министерстве общественной безопасности КНР.

Железнодорожная полиция страны раскрыла более 900 случаев спекуляции железнодорожными билетами, изъяв более 4200 подлинных и 70 тыс. поддельных билетов за время кампании, которая была запущена с целью обеспечения качества и безопасности пика транспортных поездок, приходящегося на празднование Китайского Нового года.

За время операций, направленных на борьбу с воровством, грабежами и мошенничество, было раскрыто более 2000 уголовных дел, 87 криминальных группировок и задержано 730 подозреваемых, добавили в министерстве.