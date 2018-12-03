Москва, 3 декабря, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Половина жителей России (50%) считают, что старость начинается с приходом болезней и проблемами со здоровьем. Для 27% признаки старости — невозможность заработать, обеспечивать себя и зависимость от окружающих (26%). Лишь 20% связывают наступление старости с выходом на пенсию. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Gaetano Bellei. Бабушка и внучата

По мнению 85% опрошенных, после 60 лет сложнее сохранять активный образ жизни. 78% отмечают сложности с поиском или сохранением работы. 76% жалуются на проблемы со здоровьем. 63% заявили о сложности обучения и переквалификации в старости, 51% не знают, как занять свой досуг.

Но граждане РФ назвали и позитивные стороны старости. Так, на пенсии появляется возможность уделять больше времени близким (89%) и заняться своим хобби (81%). По мнению 78% опрошенных, после 60 лет вполне можно вести активный образ жизни.

Опрос проведен с 17 по 20 августа 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1200 респондентов. Ошибка выборки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Читайте также: Копить деньги на старость собирается половина граждан России — опрос

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 49% граждан РФ трудоспособного возраста на вопрос, собираются ли они копить деньги на старость, ответили положительно, 8% опрошенных сообщили, что уже откладывают деньги. Не планируют делать сбережения на старость 36%.

Подробнее: Жители России назвали возраст, когда начинается старость