Москва, 1 января, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о продлении моратория на выплату гражданам накопительной части пенсионных накоплений, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Речь идет о заморозке накопительной части пенсии. Мера была введена как временная в 2014 году и должна была быть отменена в 2021 году. Теперь же разморозка накопительной части пенсий может начаться не ранее 2022 года.

Как отмечают в Минфине, сам по себе срок увеличения моратория не столь существенен. Но при этом за это время Минфин сможет разработать необходимые изменения законодательства, которые обеспечат выплату накопительной части пенсий без перебоев.