Барнаул, 3 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Помимо более комфортной процедуры освидетельствования инвалидов стоило бы рассмотреть вопрос об уменьшении кратности их освидетельствований, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин (фракция «Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главы Минтруда РФ Максима Топилина о максимальном упрощении процедуры прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности, он, в частности, отметил:

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Инвалид

«Несомненно, эта мера является важным шагом к упрощению освидетельствования нетрудоспособных граждан. Видимо, процедура будет чем-то напоминать получение документов, удостоверяющих личность: человек проходит обследование в поликлинике, после чего все данные систематизируются и в электронном виде передаются в соответствующее бюро МСЭ, далее пациент извещается о дате и времени очного освидетельствования. Это, с одной стороны, упростит процедуру для инвалида, а, с другой стороны, позволит медучреждению за счет непосредственного контакта с бюро МСЭ более тщательно и качественно готовить документы. Однако, по-хорошему, требуется еще ряд мер.

Так, огромное количество жалоб вызывает очень подробный перечень обследований при подготовке к освидетельствованию, включающий осмотр разнообразных специалистов, многочисленные лабораторные и инструментальные исследования. В результате зачастую такой совершенно избыточный диагностический процесс затягивается и инвалид вынужден делать исследования «по новой», а процедура освидетельствования смещается по времени, оставляя нуждающегося человека без льгот.

Решить эту проблему могло бы исключение «лишних» специалистов и обследований — не имеющих отношения к инвалидизирующей патологии. Другой полезной мерой может стать уменьшение кратности освидетельствований. К примеру, лишено всякого смысла ежегодное освидетельствование с соответствующими атрибутами в виде осмотров специалистов и прохождения обследований ампутантов и других инвалидов со стойкой необратимой утратой трудоспособности, которые сами воспринимают этот процесс как издевательство. Очевидно, что такие меры привели бы к ощутимому снижению нагрузки на первичное звено, позволили бы медицинской организации сэкономить на расходных материалах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности в интервью ТАСС сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин. По словам чиновника, Минтруд и Минздрав разработают перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания, который позволит избежать ошибок.