Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 декабря, 2018, 10:39 — ИА Регнум. С 3 декабря 2018 года в Переславле-Залесском Ярославской области не работает детский сад «Светлячок». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причина — не соответствующий норме температурный режим. Тревогу забили родители в социальных сетях в прошедшую пятницу. В детском саду им объявили, что с 3 декабря сад работать не будет. В управлении образования администрации Переславля-Залесского информацию о закрытии детского сада подтвердили.

Ds4-prs.edu.yar.ru Детский сад «Светлячок»

ИА REGNUM уже писало о том, что низкие температуры в объектах социальной сферы и в квартирах переславцев связаны с незаконченным ремонтом котла на котельной ООО «ПЭК». По сообщениям переславцев в социальных сетях, во многих других детских садах города в группах температура не поднимается выше +15 градусов, в то время как по нормам СанПин в помещениях, где находятся дети, температурный режим должен быть от +19 до +22−23 °C .

По информации администрации, сегодня должен состояться запуск большого котла на котельной «ПЭК» после ремонта. В случае успешного пуска температура в детских садах, школах и домах Переславля должна прийти в норму.