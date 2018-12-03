Вашингтон, 3 декабря, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Демократы и республиканцы все больше разделяются в своих политических взглядах, но в жизни есть некоторые вещи, которые их объединяют: в национальном опросе выяснилось, что жизнь американцев независимо от политических взглядов делает значимой семья. Об этом сообщает на своем сайте Pew research center.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Америка

Среди всех, кто особо выделили семью, карьеру, деньги или друзей, в равной степени обнаружились сторонники обеих партий. Среди девяти аспектов жизни, упомянутых по крайней мере 10% респондентов, единственная большая разница между сторонами проявилась в важности религии. В целом, 28% республиканцев отметили важность веры — по сравнению с 13% демократов.

В других областях различия между сторонами были незначительными. Семью отметили 72% республиканцев и 67% демократов, о карьере упоминали 36% демократов и лишь немного меньшая доля республиканцев (32%), в то время как республиканцы были лишь немного более склонны, чем демократы, давать ответ о деньгах (25% против 21%). Демократы и республиканцы одинаково часто упоминали друзей (по 19%) и здоровье (16%).