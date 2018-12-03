Доха, 3 декабря, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В 2019 году в Организации стран экспортёров нефти (ОПЕК) станет меньше участников. О своём намерении выйти из организации заявил Катар. Сделать это страна планирует уже с 1 января 2019 года. Об этом на пресс-конференции в Дохе заявил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

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Он добавил, что Катар уже уведомил об этом ОПЕК. Министр пояснил, что такое решение связано с намерением страны сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа. Напомним, в сентябре Катар объявил, что в ближайшие годы намерен нарастить добычу природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в год, введя четыре производственные линии на Северном месторождении.

Как отметил Саад аль-Кааби, после выхода из ОПЕК Катар не будет выполнять соглашения организации.

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Напомним, Организация стран — экспортеров нефти была создана в 1960 году. Катар присоединился к ней в 1961 году. На сегодняшний день в состав организации входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится около 35% от всемирной добычи, или половина мирового экспорта нефти.