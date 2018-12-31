Москва, 1 января, 2019, 00:30 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Акциз за тонну бензина увеличится на 2,7 тыс. рублей и составит 8,258 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тыс. рублей, достигнув 11,892 тыс. рублей. По большому счету, это не рост акцизов, а их восстановление до показателей, которые должны были быть установлены 1 июля 2018 года. Однако тогда из-за резкого скачка цен на бензин, правительство сдержало рост акцизов, что стабилизировало рынок.

Ранее Счетная палата отмечала, что рост акцизов на бензин приведет к повтору ситуации и топливные цены вновь взлетят. Но в правительстве уже продумали способы урегулировать вопрос.

«Мы даем дополнительный ресурс нефтеперерабатывающим компаниям в виде так называемого отрицательного акциза. В результате это не приведет к росту цен на продукцию нефтепереработки на внутреннем рынке», — отмечал ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, в случае обострения ситуации, он также не исключил введения экспортных пошлин для нефтяников, а также квотирования объема поставок нефти на внешние рынки и обязательство поставок нефтепродуктов на внутренние.