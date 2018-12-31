Москва, 1 января, 2019, 02:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о введении уголовной ответственности для работодателей, которые необоснованно уволили или не приняли на работу граждан предпенсионного возраста, сообщает ИА REGNUM.

Cbr.ru Эмблема Следственного Комитета РФ

Автором инициативы выступил президент РФ Владимир Путин. Нововведение дополнит закон о настройке пенсионной системы РФ, который направлен на повышение пенсионного возраста граждан РФ с 2019 года.

Теперь за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан из-за достижения ими предпенсионного возраста грозит уголовный штраф в размере до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Под предпенсионным возрастом понимается пятилетний период перед выходом на пенсию.

При этом, как отмечала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, под необоснованностью увольнения или отказа в трудоустройстве понимается решение, которое работодатель принял исходя из обстоятельств, не связанных с деловыми и профессиональными качества работника.