Нальчик, 3 декабря, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария стала пилотной площадкой для отрабатывания проекта по снижению бедности. Проект внедряет в восьми субъектах РФ Министерство труда и соцзащиты России. На регионах, отобранных для эксперимента, с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года будут отрабатывать механизмы снижения уровня бедности.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Вся работа будет заключаться в выявлении семей с низкими доходами и разработкой программы выхода из критической ситуации для каждой из этих семей. Как следует из приказа Минтруда, все ресурсное обеспечение, в том числе организационное, технологическое и финансовое, будут осуществлять сами регионы.

Кабардино-Балкария была отобрана для эксперимента, очевидно, из-за того, что в республике в число бедных, по данным Росстата, входит 24,1% от всего населения субъекта.

Кроме этой северокавказской республики, в список пилотных регионов для отработки проекта по снижению бедности вошли Томская область, где число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 17,5%, Новгородская — 14,8%, Приморский край — 14,7%, Ивановская область — 14,3%, Нижегородская — 9,9%, Липецкая — 9% и Татария — 7,7%.

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