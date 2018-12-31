Москва, 1 января, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По распоряжению президента РФ Владимира Путина, МРОТ не должен опускаться ниже прожиточного минимума. Кроме того, с 1 мая 2018 года минимальная зарплата в РФ приравнена к уровню прожиточного минимума.

В связи с этим, с 1 января 2019 года МРОТ вырастет на 117 рублей и составит 11,280 тыс. рублей.