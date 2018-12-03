Великий Новгород, 3 декабря, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 3 декабря, начнутся работы по установке главной городской новогодней ёлки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, на центральной площади города — площади Победы-Софийской — будет установлена новая конструкция: 21-метровая ель «Альпийская», которая вместе с украшениями обошлась бюджету города в 2 млн 485 тыс. рублей.

Новогодняя елка

«Прежняя искусственная ель радовала новгородцев десять лет, в процессе эксплуатации (сборки-разборки) часть элементов утрачены, конструкция укоротилась на несколько ярусов и теперь будет установлена на одной из малых городских площадок массового отдыха», — пояснили в мэрии.

Праздничные гирлянды и консоли также появятся на центральных улицах города. Впервые будет украшена и улица Ломоносова в Западном районе. Оформление центральных улиц и площадок города предполагается завершить к 10 декабря.

Напомним, прежняя главная новгородская новогодняя ёлка была 22-метровой. Её приобрели в канун 2009 года за 3,25 млн рублей. До 2008 года на главной площади Великого Новгорода ежегодно устанавливали живые новогодние ели.

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