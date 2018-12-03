Нью-Дели, 3 декабря, 2018, 23:10 — ИА Регнум. 2 декабря был опубликован ежегодный доклад министерства развития человеческих ресурсов Индии о профессиональной занятости в Индии. По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, в 2019 Индию ожидает самый значительный за последние пять лет рост спроса на рынке труда.

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Показатель в 15%, согласно докладу, будет достигнут благодаря двум факторам: развитию фриланса (gig economy) и росту в технологических отраслях.

По данным доклада, составленного на основе опросов, на данный момент во всем мире около четверти молодых людей работают на непостоянной основе. Главной движущей силой для роста спроса на рабочую силу в индийской экономике является стремительное развитие таких технологических отраслей как программное обеспечение, производство компьютеров и комплектующих, а также легкое и тяжёлое машиностроение.