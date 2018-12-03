Армавир, Краснодарский край, 3 декабря, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Армавире загорелось здание на площади 650 квадратных метров, сообщили 3 декабря в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По данным ведомства, на месте возгорания создан штаб службы пожаротушения. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, горит цех по производству мебели, передает «Кубань 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар произошел на одном из складов в хуторе имени Ленина под Краснодаром. Общая площадь возгорания составила 2500 квадратных метров.

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