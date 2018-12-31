Москва, 1 января, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Речь идет о планомерном повышении на пять лет возраста выхода граждан РФ на пенсию. В течение шести лет пенсионный возраст граждан РФ ежегодно будет расти по году в год, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Такие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить рост пенсионных выплат, объясняли ранее в правительстве. Такие же причины неизбежности пенсионной реформы называл и президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам РФ в августе.

Так, к 2024 году средний размер пенсии должен достигнуть 20 тыс. рублей. Для этого закон вводит новые правила индексации выплат — вне зависимости от уровня инфляции, они будут каждый год расти в среднем на 1 тыс. рублей, что составляет примерно 7%. Индексация будет единоразовой, с 1 января каждого года. По завершении реформы после 2024 года индексация будет проходить в два этапа: с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля — в зависимости от размера доходов Пенсионного фонда РФ.

Закон также вводит новое понятие — «граждане предпенсионного возраста». Под ними понимаются женщины и мужчины за пять лет до выхода на пенсию, то есть в 55 лет и 60 лет соответственно.

Между тем закон также устанавливает некоторые льготы. Так, сотрудники, которые должны были выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах, смогут сделать это на шесть месяцев раньше «нового» пенсионного возраста. Как отмечали депутаты Госдумы в ходе рассмотрения законопроекта, это позволит безболезненно ввести новые правила.

Льготы полагаются также многодетным матерям. Так, при наличии трех детей они могут выходить на пенсию на три года раньше, в 57 лет. Если у матери четверо детей, то ее пенсионный возраст наступает в 56 лет, а если детей пять — то сохраняется на уровне 55 лет.

Кроме того, закон также устанавливает льготные условия выхода на пенсию и особые категории населения РФ. Так, пенсионный возраст для шахтеров, сотрудников опасных производств, жителей Крайнего Севера, а также пострадавших в Чернобыле составит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.