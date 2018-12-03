Абуджа, 3 декабря, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг распространяющиеся в социальных сетях слухи о своей смерти и замене двойником из Судана. Об этом пишет 3 декабря The Guardian.

Мохаммаду Бухари

По словам самого главы государства, возникновение ложных домыслов неудивительно, поскольку в то время, когда у него были проблемы со здоровьем, слишком многие надеялись, что он умер. Также нигерийский лидер уверил, что вскоре отпразднует свой 76-й день рождения и будет «по-прежнему силён».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, что президент Нигерии Мохаммаду Бухари принял меры по предотвращению коррупционных действий в стране.

Читайте также: Президент Нигерии объявил борьбу с коррупцией в лагере оппозиции