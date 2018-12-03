Исламабад, 3 декабря, 2018, 10:14 — ИА Регнум. 2 декабря полицейское управление национальных трасс и дорог Пакистана заявило о готовности к значительному расширению личного состава.

Полиция Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, 10 000 сотрудников пополнят ряды полиции, чтобы та смогла эффективно обеспечивать безопасность на Китайско-Пакистанском экономическом коридоре. Крупный инфраструктурный проект, включающий трассы и транспортные хабы, представляет выгодную мишень для террористов. Более того, сотрудники полиции займутся регулировкой движения в особо сложных местах.

Особое внимание при наборе персонала будет уделяться пополнению рядов женщинами, так как «они хорошо подходят для работы».

Ранее Исламабад неоднократно заверял официальный Пекин, что Коридор, который является частью китайской инициативы «Один пояс-один путь», будет защищаться лучшими силами правопорядка страны.