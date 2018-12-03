Нью-Дели, 3 декабря, 2018, 23:17 — ИА Регнум. «Хинди, бесспорно, очень красивый язык. Однако ошибочно считать его национальным языком Индии», — заявил журналистам в Мумбаи глава региональной партии «Армия Реконструкции Махараштры» РаджТакерей.

Айтен Юран

По мнению политика, язык хинди является всего лишь региональным языком и должен ставиться в один ряд с такими языками, как маратхи, тамильский и гуджарати.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Радж Такерей также отметил, что официальное решение о статусе языка еще не было принято.

В своей речи политик также негативно оценил политику правительства штата Уттар-Прадеш по обеспечению занятости населения, что приводит к увеличению потоков мигрантов в штат Махараштра.