Лондон, 3 декабря, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Сегодня, 3 декабря, известный музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отмечает 70-летний юбилей, фанаты со всего мира поздравляют исполнителя на его странице в Instagram.

(сс) Portal Focka Оззи Осборн

«С днем рождения, великий и прекрасный!» — поздравляют Осборна его поклонники.

Рок-музыкант родился 3 декабря 1948 года в британском Бирмингеме. В 1968 году Осборн вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал знаменитую рок-группу Black Sabbath, которая распалась только весной прошлого года.

Читайте также: Оззи Осборн порезал палец и попал в больницу

В качестве участника группы Осборн попал в Зал славы рок-н-ролла США и Зал славы британской музыки. Также рок-музыкант имеет звезду на «Аллее славы» в Бирмингеме и Голливуде. Всего в мире было продано более 100 млн пластинок с участием рок-исполнителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года британская газета Mirror заявила об исчезновении Оззи Осборна после якобы ссоры с женой. Позднее музыкант опроверг эти сведения и подчеркнул, что не употребляет алкоголь и наркотические вещества уже более трех лет.

Читайте также: Black Sabbath дали прощальный концерт в «Олимпийском»