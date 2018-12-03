Тихуана, Мексика, 3 декабря, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Власти Мексики приняли решение выселить участников «каравана мигрантов» со стадиона «Бенито Хуарес» в Тихуане. Причиной послужило плачевное санитарное состояние спортивного объекта, передает телеканал TeleSur 2 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Стадион может вместить около 2 тыс. проживающих, однако с середины ноября в нем разместились более 6 тыс. человек. Стадион переполнен мусором, грязью, нечистотами, в лагере начали распространяться болезни, в том числе педикулез.

Национальный институт миграции Мексики предложил в качестве временного убежища другой объект, расположенный в бедном и неблагополучном районе города. Он способен вместить до 8 тыс. человек.

Часть мигрантов отказалась переезжать в опасный район, и около 1 тыс. человек разбили палатки прямо на тротуарах. Другие ищут приюта в религиозных общинах.

По данным на 27 ноября, на стадионе «Бенито Хуарес» проживали 5 738 человек, в том числе 3 627 мужчин, 1 060 женщин. Остальные — дети. Как сообщало ИА REGNUM, к концу ноября 450 мигрантов вернулись в страны происхождения, а более 600 человек получили вид на жительство в Мексике.