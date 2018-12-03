Тула, 3 декабря, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Топ-10

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Туляки отныне могут с уверенностью заявлять, что они живут в городе с лучшим качеством жизни. Эксперты включили областную столицу в Топ-10 городов, где все хорошо с качеством медицинского обслуживания, состоянием дорожного хозяйства, развитием культуры, образованием, работой жилищно-коммунальной сферы и объемом жилищного строительства. Все вышеперечисленные показатели у Тулы, по подсчетам специалистов Финансового университета при правительстве РФ, выше среднего, что позволило городу занять девятую строчку рейтинга.

Пьедестал почета среди лучших городов России с населением выше 250 тысяч человек по качеству жизни заняли Тюмень, Грозный и Москва.

«Если брать по зарплате, то в Туле действительно не все так плохо. Оборонка, металлургия вытягивают ситуацию. Благоустройство таки движется, — пишут туляки в социальных сетях. — В Туле относительно других городов и вправду получше. Грех жаловаться нам».

Российско-индийские переговоры

Тульская область на этой неделе показала себя в «Первом российско-индийском стратегическом экономическом диалоге» в Петербурге. С российской стороны присутствовали министр экономического развития РФ Максим Орешкин, губернатор региона Алексей Дюмин. Индию представлял вице-председатель национального института трансформации Раджив Кумар.

Диалог развернули в ключе государственного сотрудничества, проще говоря, Тульская область и Индия выступили за наращивание товарооборота. По опубликованным данным, внешнеторговый оборот между Тульской областью и Индией за 8 месяцев 2018 года перевалил за 191 млн долларов — рост по сравнению с прошлым годом составил почти 21%.

Из Тулы на экспорт в Индию пошли удобрения, горючие вещества, химические нити. В обратную стороны проследовали овощи, фрукты и органические химсоединения.

Еще в прошлом году индийская фармацевтическая компания Hetero Labs Ltd заявила о намерении открыть в Тульской области производство лекарств от онкологии и СПИДа. В общей сложности общие проекты региона и Индии (о которых Дюмин договорился с премьер-министром южноазиатской страны еще в 2017 году) сегодня оцениваются в несколько сотен миллионов долларов.

Стоит отметить также, что Тульская область несколько лет подряд находится в пятерке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Национальные проекты

Без обсуждения майских указов и реализации национальных проектов на этой неделе в Туле не обошлось. Губернатор Алексей Дюмин встретился с руководителем администрации президента России Антоном Вайно.

Кстати, после публичных слушаний проекта бюджета на 2019−2021 гг. стало известно, что Тульская область получит из федерального центра на «Демографию» и «Образование» более 1,3 млрд рублей.

«Федеральные средства на реализацию нацпроектов будут распределяться между регионами страны. Соотношение софинансирования: 4% — региональный бюджет, 96% — федеральный. Губернатором поставлена задача: привлечь эти средства в максимальном объеме», — объяснил министр финансов Тульской области Владимир Юдин.

Обозначено, что выделенные на три года деньги пойдут на строительство 12 детских садов.

Жалобы

С народом тульская власть тоже пообщалась. Жители села Лутовино пожаловались на старую водонапорную башню — объект, говорят, в аварийном состоянии. А селяне из Малевки затронули тему тех самых нацпроектов и отметили, что качество воды в деревне оставляет желать лучшего. Чиновники обещали почистить колодцы.

Представители цыганского этноса в деревне Судаково обратились к властям по поводу подачи воды для земельных участков. Скважина уже прорублена, осталось только запустить поток воды для технологических нужд.

Самой горячей темой для туляков стал мусор. Областной комитет по тарифам опубликовал постановление, где прописана сумма сбора на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 1 января у жителей Тульской области в платежках появится новая строка. Согласно документу, для населения Тулы, Щекинский и Киреевский районы, которых будет обслуживать ООО «Хартия», на первое полугодие установлен тариф 518,25 рублей за кубометр без НДС и 621,9 рублей за кубометр мусора. Во втором полугодии ценник подрастет до 538,33 рублей и 646 рублей за кубометр соответственно.

С остальной территории Тульской области мусор будет вывозить ООО «МСК-НТ». Первые 6 месяцев тариф установлен на уровне 623,02 рубля за кубометр без НДС и 747,62 рубля. Во втором полугодии — 641,83 рубля и 770,2 рубля за кубометр соответственно.

Население отреагировало по-разному:

«Во всяком случае теперь больше понимания, как и где будут работать компании. Тема с раздельным мусором для последующей переработки вообще отличная, только, боюсь, не все жители будут правил сортировки придерживаться», — пишут одни.

«С этой «Хартией» мы все будем не в лучшем положении. У нас раньше хорошо вывозили мусор, даже в выходные и праздники особых завалов не было. Уж периодичность не знаю, но всегда, когда заезжала, было не более 0,5 контейнера. Теперь чаще битком оба и еще плюс вокруг. Я регулярно жалобные эсэсмэски отправляю», — отмечают другие.

Под конец недели Тулу засыпало снегом. Коммунальщики борются с последствиями стихии третьи сутки. Местные власти отчитались: снег убирать вышли почти 70 единиц техники и более 130 работников ЖКХ.