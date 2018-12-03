Киев, 3 декабря, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин так и не ответил на запрос официального Киева о телефонном разговоре по инциденту с кораблями украинских Военно-морских сил (ВМС) в Керченском проливе. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко в ходе интервью France24.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, на запрос провести прямой телефонный разговор между лидерами двух государств российская сторона по-прежнему не реагирует.

Порошенко также добавил, что лично он готов к переговорам с Путиным в любом формате. По его словам, это могли быть переговоры в «нормандском формате» или двухсторонние переговоры. Кроме того, Порошенко готов привлечь представителей США для переговоров с Москвой.

По словам украинского лидера, «положительным результатом в этом деле» встреча политиков сама по себе не является.

«Встреча лишь инструмент, а не результат», — сказал Порошенко.

По его словам, Россия якобы «нарушила международное право» своими действиями в Керченском проливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября корабли ВМС Украины вошли в территориальные воды РФ безо всякого на то разрешения. Позже российские пограничники арестовали украинские боевые корабли, экипажи которых не реагировали на их предупреждения и не выполняли законных требований.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что инициатором провокации в Керченском проливе являются власти Украины.

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