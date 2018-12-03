Чита, 3 декабря, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В аэропорту Читы сегодня утром, 3 декабря, экстренно приземлился двухмоторный самолёт L-410. Известно, что воздушное судно вылетело из Читы в один из районов Забайкалья, однако было вынуждено вернуться обратно. На борту находились 11 пассажиров и два члена экипажа. Никто не пострадал.

(сс) Александр Маркин Идет на посадку

Читайте также: Причиной вынужденной посадки самолета из Читы стала неисправность двигателя

По информации пресс-службы Забайкальского линейного управления МВД на транспорте, после вылета самолёта в нём загорелся датчик низкого давления масла в двигателе, пишет ТАСС. К месту посадки выехала следственно-оперативная группа читинского линейного отдела транспортной полиции.

Также уточняется, что самолёт авиакомпании Aeroservis следовал из Читы в посёлок Газимурский Завод.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года пассажирский самолёт, летевший из Читы в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске. Долететь до аэропорта назначения лайнеру Аirbus «Уральских авиалиний», на борту которого находилось 77 пассажиров, не позволила неисправность двигателя. Командир экипажа принял решение о вынужденной посадке, которая прошла успешно.