Вашингтон, 3 декабря, 2018, 09:07 — ИА Регнум. В Сирии принадлежащий коалиции во главе с Соединенными Штатами ударный беспилотник ликвидировал одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Умарайна, передает телеканал Fox News.

(сс) Official U.S. Navy Page Запуск беспилотника

По словам представителя коалиции Шона Райана, уничтоженный главарь террористов был причастен к совершенному в 2014 году убийству рядового армии США Питера Кэссига. Сообщается, что кроме Абу аль-Умарайна в Сирийской пустыне ударом дрона были уничтожены еще несколько боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Олег Макаревич заявил, что подразделения сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Эс-Сувейда на юге страны уничтожили более 270 террористов и захватили большое количество оружия и боеприпасов иностранного производства.

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