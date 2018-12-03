Ханты-Мансийск, 3 декабря, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Съезд Дедов Морозов и Снегурочек, крупнейшее отечественное событие, связанное с участием этих сказочных персонажей, пройдёт в Ханты-Мансийске с 7 по 9 декабря, сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

Отмечается, что событийный тур разработан исследователями ТюмГУ для привлечения туристов. Авторы проекта напомнили, что традиция сбора Дедов Морозов в Ханты-Мансийске берёт своё начало в 2005 году, когда сказочные персонажи собрались впервые, чтобы посостязаться в умении дарить радость и творить чудеса.

«Ханты-Мансийск, в отличие от Архангельска, Великого Устюга и Чунозера, не может претендовать на звание «дома Деда Мороза», но крупнейшее отечественное событие, связанное с этим сказочным персонажем, проходит именно здесь. Город уже много лет оправдывает звание новогодней столицы России. Зима — лучшее время для путешествия в этот город», — сообщила доцент ТюмГУ Татьяна Рыбалова.

Разработанный тур рассчитан на родителей с детьми и позволит туристам не только увидеть всех Дедушек Морозов и посетить мастер-классы, конкурсные и игровые программы, но и познакомиться с достопримечательностями Югры.

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