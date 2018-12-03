Москва, 3 декабря, 2018, 08:30 — ИА Регнум. С января по ноябрь 2018 года Россия добыла 507,37 млн тонн нефти, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса («ЦДУ ТЭК»).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что в ноябре добыча нефти в стране выросла на 3,9%, до 46,53 млн тонн, при этом экспорт нефти в страны дальнего зарубежья в текущем году снизился на 0,8%, до 218,03 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ноябрь для нефтяного рынка стал не менее тяжелым, чем октябрь: котировки рухнули всего за месяц более чем на 17%. К концу месяца за баррель черного золота никто не был готов дорого платить. Цена на нефть марки Brent обновила годовой минимум, скатившись до $59 за баррель.

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