Москва, 3 декабря, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Российские таможенники в 2018 году не пустили в страну почти вдвое больше «санкционной» продукции, чем годом ранее. За неполных 11 месяцев текущего года за границу было выдворено 56 тыс. тонн запрещенной ко ввозу продукции (+80% к показателю 2017 года), со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишут «Известия».

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По мнению экспертов, резкий прирост нелегального импорта связан с двумя основными факторами: с привлекательностью для коммерсантов российского рынка и с «отлаживанием» схем и путей ввоза контрафактной продукции. Отмечается, что в Россию чаще всего пытаются провезти «санкционные» фрукты, грибы, овощи, сыры, свиной шпик, рыбу, и курятину.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что около 80% белорусской молочной продукции, которую Минск планировал поставить в Киргизию, в 2017 году до получателя не дошли. По мнению ряда специалистов, эти данные свидетельствуют о том, что такая схема могла быть придумана для поставок молочной продукции в Россию.

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