Киев, 3 декабря, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко опроверг информацию о задержании в Тбилиси 3 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Семенченко обвинил советника президента Украины Юрия Бирюкова в распространении фейковых новостей российского телевидения:

«Вместо того чтобы разобраться в ситуации с задержанными в Тбилиси украинцами, это чудо тиражирует фейки с сайта телеканала «Звезда» и «Русская весна». А украинские СМИ всё это также бездумно тиражируют», — заявил парламентарий.

Семенченко отметил, что у него нет дипломатического паспорта и он является для грузинских правоохранителей обычным иностранцем.

Напомним, информацию о задержании депутата Верховной рады в столице Грузии опубликовал не только Юрий Бирюков, но и глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

Ранее стало известно о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины, подозреваемых в торговле оружием. Депутат Семенченко избежал задержания, якобы воспользовавшись дипломатическим паспортом, а затем покинул территорию Грузии.