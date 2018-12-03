Москва, 3 декабря, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Правительство России намерено усилить контроль за системой маркировки товаров, проект концепции маркировки подготовлен аппаратом Минпромторга РФ. Об этом пишут 3 декабря «Ведомости».

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Сообщается, что указанная система маркировки должна в будущем охватить существенную часть товарных потоков в стране. В издании напомнили, что соответствующий документ в конце октября поручал подготовить премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства РФ потребовал, чтобы информация системы принадлежала государству, а предприниматели могли получать доступ к данным.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании информационной системы мониторинга товаров, подлежащих маркировке.

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