Томск, 3 декабря, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Генетики и юристы Томского государственного университета (ТГУ) намерены разработать оптимальную модель правового регулирования использования генетических данных в России. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробирки для анализа крови

На средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований учёные планируют изучить соблюдение прав человека при использовании генетических данных, а также понять правовые аспекты при использовании облачных технологий и блокчейна для хранения и обработки генетических данных. Предполагается, что на основе полученных результатов могут появиться законопроекты и этические кодексы России.

«За рубежом уже есть определенные механизмы правового регулирования генетических исследований, у нас существующих законов недостаточно», — пояснила руководитель проекта Ольга Андреева, завкафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического института ТГУ.

В свою очередь, профессор генетики и психологии, завлабораторией когнитивных исследований и психогенетики ТГУ Юлия Сметана (Ковас) сообщила, что «любое злоупотребление, допущенное при проведении геномных исследований или при использовании их результатов, способно нанести невосполнимый вред не только людям, обществу, но и генетической науке, ее дальнейшему развитию в публичных интересах».

Отмечается, что первоочередной задачей учёных станет обобщение всей имеющейся в России информации о нормативном регулировании геномных исследований, а также обозначение проблем в этой сфере.

Читайте также: Онищенко сравнил модификацию генома человека с ядерным оружием