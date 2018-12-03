Москва, 3 декабря, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» должны состояться уже в 2019 году. О таких планах сообщил глава предприятия ракетного двигателестроения «Энергомаш» Игорь Арбузов.

NASA Старт космического корабля

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Разработку ракетных двигателей в «Энергомаше» будут вести на иностранном ПО

Он уточнил, что первый товарный двигатель заказчику должен быть поставлен в 2021 году. А первый беспилотный запуск «Союза-5» запланировал на 2022 год.

«Для пилотируемого запуска ракеты, который запланирован на 2024 год, мы планируем поставить двигатель РД-171МВ в 2023 году. И у меня нет никаких сомнений в том, что мы выполним свои обязательства», — приводит газета «Коммерсантъ» слова Арбузова.

Напомним, РД-170 — советский жидкостной ракетный двигатель, разработанный КБ «Энергомаш» в 70−80-х годах прошлого столетия. Его модификация РД-171МВ будет использоваться качестве двигателя первой ступени на ракете «Союз-5», лётные испытания должны начаться в 2022 году.

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В конце 2017 года был разработан эскизный проект двигателя, который передали в ракетно-космический центр «Прогресс». В 2018 году был создан конструкторский макет двигателя. До конца года динамический макет будет поставлен в РКЦ «Прогресс».

В течение ближайших 40 лет российская корпорация «Роскосмос» рассчитывает провести с космодрома «Байконур» 240 запусков ракеты-носителя «Союз-5». Речь идёт о космическом ракетном комплексе «Байтерек» — совместном проекте России и Казахстана, который был запущен в 2004 году.