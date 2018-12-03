Детройт, США, 3 декабря, 2018, 08:01 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс)Falkenpost Хоккей

В составе «Колорадо» отличились нападающие Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског. Голкипер Семён Варламов сыграл на ноль, отразив все 24 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 37 очков в 27 матчах. «Детройт» идёт на 22-м месте, в активе команды 27 очков в 27 играх.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 0:2 (0:1, 2:2, 0:3).

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