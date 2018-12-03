Москва, 3 декабря, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Ко Дню Неизвестного Солдата Министерство обороны России опубликовало ранее секретные архивные документы, касающиеся обороны Москвы в декабре 1941 года. На сайте ведомства можно ознакомиться с журналом боевых действий 354-й стрелковой дивизии, один из павших воинов которой был позднее перезахоронен у стен Московского Кремля — в Могиле Неизвестного Солдата.

Николай Смолянкин Вечный огонь

На сайте опубликована учетная карточка воинского захоронения, расположенного на 40-м километре Ленинградского шоссе у города Зеленограда Московской области. В этой братской могиле были похоронены в ноябре-декабре 1941 года советские воины, защищавшие Москву.

«В этих местах осенью 1941 года проходила линия фронта. Именно отсюда 3 декабря 1966 года был взят прах Неизвестного Солдата и с воинскими почестями предан земле у подножия Кремля», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что установить имя солдата, чей прах был захоронен у стен Кремля, не удалось и по настоящее время.