Москва, 3 декабря, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В вагонах Московского метрополитена в вагонах начали демонстрировать видеоолики об истории столицы. Над проектом работала группа специалистов — историков, москвоведов и искусствоведов, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Видеоролики будут показывать во всех поездах, где установлены экраны (на сегодняшний день таких вагонов 8,7 тыс.). Каждый ролик длится не более 1,5 минуты. Эти мини-фильмы — продолжение масштабного просветительского проекта подземки «Привет, Москва!».

Москвичи и гости столицы увидят несколько десятков сюжетов на всех линиях метро. Авторы проекта хотели рассказать всё самое интересное о Москве — легенды, занимательные факты, необычные истории. Ролики об истории Москвы пассажиры метро смогут смотреть до конца 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2023 году московское метро пройдет большую эволюцию. Планируется построить 35 станций и все участки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

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