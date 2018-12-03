Вашингтон, 3 декабря, 2018, 07:49 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём, Чендлер Стивенсон, Том Уилсон, Евгений Кузнецов и Ник Дауд. Результативной передачей отметился Александр Овечкин.

В составе «Анахайма» дубль оформил Понтус Оберг, ещё по шайбе забросили Райан Гецлаф, Эндрю Кольяно, Рикард Раккель и Хампус Линдхольм.

Отметим, что к середине второго периода «Вашингтон» выигрывал со счётом 5:1, но за оставшееся время пропустил пять шайб.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 33 очка в 26 матчах. «Анахайм» идёт на девятом месте, в активе команды 33 очка в 29 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 5:6 (3:1, 2:2, 0:3).

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