Москва, 3 декабря, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Изобретателя бифидока и совладельца фармпроизводителя «Партнер» Игоря Вайнштока обвинили в злоупотреблении полномочиями и невыплате сотрудникам фирмы заработной платы. В настоящее время по решению Пресненского суда столицы Вайншток заочно арестован, пишет газета «Коммерсантъ». Об этом ходатайствовало ГСУ СКР по Москве.

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Однако заключить подозреваемого под стражу не удалось. Сейчас изобретатель бифидока находится за границей. В связи с этим обвиняемого в невыплате заработной платы совладельца компании объявили в международный розыск. Теперь следствие может направить документы на него в Интерпол для занесения данных предпринимателя в разыскную базу.

Сам Вайншток с предъявленными обвинениями не согласен и утверждает, что уголовное преследование против него «является частью плана рейдерского захвата».

Помимо Вайнштока, фигурантом по уголовному делу о невыплате зарплаты проходит и другой совладелец «Партнера» Сергей Иванченко, а также член совета директоров Николай Загородник. Первый помещён под домашний арест, второй находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 16 октября 2018 года Арбитражный суд города Москвы признал биотехнологическое АО «Партнер» банкротом. Временно исполняющим обязанности конкурсного управляющего был назначен Александр Костюнин.

По его словам, на сегодняшний день АО «Партнер» задолжало более 35 млн рублей по заработной плате, кроме того, у предприятия имеется свыше 250 млн рублей задолженности по налогам. Всего заявлено требований кредиторов на сумму более 2 млрд рублей, пишет «Право.ru». При этом для удовлетворения всех требований кредиторов имеющихся активов и имущества компании не хватит.