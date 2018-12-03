Дамаск, 3 декабря, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Подразделения сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Эс-Сувейда на юге страны уничтожили более 270 террористов и захватили значительное количество оружия и боеприпасов иностранного производства, отметил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Олег Макаревич. Об этом сообщает 3 декабря телеканал «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

"В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства», — сообщил Макаревич.

Также представитель российского военного ведомства подчеркнул, что среди захваченного оружия оказались 12 противотанковых управляемых ракет TOW производства США.

По сведениям российских военных, большинство уничтоженных боевиков прибыли в провинцию из подконтрольного американским военным района Эт-Танф.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что военная авиация возглавляемой США международной коалиции выпустила несколько ракет по позициям сирийской армии в провинции Хомс.

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