Казань, 3 декабря, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Банкротства крупнейшего и старейшего предприятия Татарии, производящего бытовую химию и продукцию технического назначения для России, — АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат им. М. Вахитова (мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых» потребовало московское ООО «Полиграфия и упаковка». Дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена. За 2018 год это вторая попытка обанкротить АО, в апреле с аналогичным иском к компании обращалось ростовское предприятие, но спустя два месяца иск был возвращён заявителю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск от московского ООО был подан в Арбитражный суд Татарии 30 ноября 2018 года. Сумма исковых требований — 2 972 904,93 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

В апреле 2018 года банкротные претензии к этой же компании, которая занимает лидирующие позиции в ключевых сегментах рынка бытовой химии России, подало ростовское ООО «Научно-производственное объединение «НИИПАВ» из Волгодонска. Сумма претензий составила 14 848 384 рубля, но иск был из-за недочётов оставлен без движения. В июне он был возвращён заявителю.

«Рассмотрев заявление, арбитражный суд не находит оснований для его принятия в силу следующего. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08 мая 2018 года заявление общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «НИИПАВ», г. Волгодонск, оставлено без движения до 04 июня 2018 года. 06 июня 2018 года в суд поступило ходатайство общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «НИИПАВ», г. Волгодонск, о возврате заявления о признании должника несостоятельным (банкротом)», — отмечалось в определении суда.

Напомним, АО входит в группу «Нэфис» — одного из крупнейших налогоплательщиков Татарии. По сведениям с официального сайта компании, «в настоящее время АО «Нэфис Косметикс» занимает лидирующие позиции во всех ключевых сегментах рынка бытовой химии».

«По итогам 2014 г. компания занимает вторую позицию на российском рынке средств для мытья посуды и третью на рынках стиральных порошков и порошкообразных чистящих средств», — уточняется на сайте.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено путем реорганизации 25 января 1993 года. Уставный капитал — 63 060 050 рублей, гендиректор — Рустем Нуреев. Учредителем АО выступало министерство земельных и имущественных отношений РТ. А АО в свою очередь являлось соучредителем ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» и АО «Казанский маслоэкстракционный завод».

Компания также известна тем, что принимала участие в реализации проекта по созданию завода по производству синтетических моющих средств в Казани. Проект не смогли реализовать, так как второй участник — «Татфондбанк» был в апреле 2017 года обанкрочен и не смог до конца докредитовать оператора проекта — одноимённое ООО.

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