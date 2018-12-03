Москва, 3 декабря, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Президент США не в состоянии управлять страной, поэтому любые договоренности с ним не стоят ничего, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

"Неуклюжая попытка Трампа увильнуть от встречи с Путиным — она шита белыми нитками… Причина такова, что сегодня президент Соединенных Штатов не в состоянии управлять страной. Поэтому любые переговоры, которые с ним будут, даже если они будут, то, что там будет решено, не будет стоить выеденного яйца и бумаги, на которой они будут записаны», — заявил Кедми.

По словам эксперта, нынешний президент США Дональд Трамп — это человек, который с политической точки зрения «очень хочет, но абсолютно ничего не может».

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая была намечена на 1 декабря в аргентинской столице Буэнос-Айресе, сорвались из-за отказа Трампа от встречи. Американский лидер мотивировал это тем, что Россия якобы повела себя неправильно с украинскими военными кораблями, вторгшимися на её территорию в Керченском проливе.

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