Москва, 3 декабря, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Украинская власть разделяет собственное же населения, чтобы затем стравить расколовшиеся части в гражданской войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

"Эти люди радикализируют часть общества, собирают её в радикально антирусское ядро, а то, что другие, наоборот, становятся «промоскальскими», как вы это говорите, им плевать. К чему они ведут? К гражданской войне и репрессиям, больше ни к чему. Почему? Потому что суть их — насилие!» — заявил эксперт, обращаясь к украинским гостям студии.

При этом всё происходящее не имеет никакого совершенно отношения к «вхождению в Европу» или созданию украинского государства. Но, наоборот, это работа на раскол, стравливание разделившихся частей в целях гражданской войны на оставшейся части Украины.