Провокация в отношении России нарастает: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Наказание за украинскую провокацию придумали для России в Германии;
- Россию обвинили в переброске военных к границе с Украиной;
- НАТО под видом учений стягивает силы к границам России;
- Президент США не желает, но готов вводить пошлины против Китая;
- Туск рассказал о безальтернативности соглашения с Великобританией.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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